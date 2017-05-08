Сотрудники ДПС и автомобилисты в Астрахани выложили из машин «9 МАЯ!» и шесть звезд





150 машин, в числе которых были и автопатрули ДПС, выложили из машин поздравление с наступающим Днем Победы, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы УМВД России по Астраханской области, машины выстроились в несколько рядов и сформировали словосочетание «9 МАЯ!», а также шесть звёзд. Скоординировать всех водителей помогали беспилотники с видеокамерами. Необычная акция прошла на площади перед Центральным стадионом. С наступлением темноты водители по общей команде включили фары и аварийные сигнализации, а пассажиры и пешеходы – фонарики на своих мобильных телефонах и подняли их вверх. После этого началось движение транспортных средств, сформировавших цифру «9». В их числе были автопатрули специального взвода ДПС быстрого реагирования с включёнными световыми и звуковыми сигналами. Инспекторы также обеспечивали безопасность на месте проведения акции. Грандиозное световое и звуковое зрелище сопровождалось песнями военных лет. На площади также развеивались флаги России и знамёна Победы. Всё происходящее фиксировали камеры, установленные на квадрокоптерах.



