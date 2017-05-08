МКП «Волгоградгорсвет» поздравляет волгоградцев с Днём Победы









Коллектив муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» поздравляет ветеранов, всех волгоградцев с наступающим праздником Победы! С великим днем славы нашего народа, сумевшего в тяжелой борьбе победить в Великой Отечественной войне.

День Победы — поистине всенародный праздник. Он объединяет все поколения россиян. Чувство гордости за страну, за нашу историю, осознание величия подвига наших воинов наполняет в этот день сердце каждого жителя России.

Все больше времени отделяет нас от победного мая 1945 года, все меньше остается в строю ветеранов, героев тех лет. Но все сильнее мы чувствуем свой долг — свято хранить память о каждом герое великой битвы с фашизмом. Для всех нас это священный день памяти тех, кто в годы исключительно тяжелой, длительной и кровопролитной войны отдал жизнь за Отечество и ближних, чье служение навеки стало примером воинской доблести и жертвенного подвига.

Дорогие ветераны! Своим мужеством и героизмом, своей самоотверженностью вы показали великий пример служения Родине. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нас, для нашей страны, для человечества. За то, что поддерживаете нас, примером своего подвига вселяете в нас силы и энергию для новых дел.

С праздником, дорогие земляки!



