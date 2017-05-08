Сегодня в суде Владимир Лексункин — рабочий, по вине которого произошло повреждение газопровода у дома №60 по проспекту Университетскому, - не признал свою вину. Об этом передает корр.ИА «Высота 102» из зала заседаний Советского районного суда. По ходатайству следователя он помещен под стражу на два месяца. На суде подозреваемый, который является отцом пятерых детей, заявил, что совершил административное правонарушение, но к взрыву не причастен, так как в момент ЧП находился в павильоне, а на месте работали газовики. Лексункин — один из трех фигурантов уголовного дела о взрыве газа в четырехэтажке, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, под...