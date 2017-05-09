Фронтовик из Волгограда – о чудесах во время Сталинградской битвы

День 9 Мая для Нины Кирилловны Кононовой — самый великий в жизни праздник. Ее обязательно поздравит дочь, двое внуков и трое правнуков, соседи и знакомые. Только от сотрудников завода «Баррикады», на котором она проработала более 35 лет, она не получит поздравлений, и это ее, как она призналась журналистам ИА «Высота 102», «немножко огорчает».

«Забыли меня, наверное, - вздыхает она. - Но что ж поделать, такая нынче жизнь, забот и проблем у всех много. Наверное, всех и не упомнить». Много лет ее портрет можно было увидеть на доске почета предприятия: она работала здесь техником, инженером, хотя в детстве мечтала быть балериной. В школе №16 Краснооктябрьского района, где училась, посещала балетный кружок. Тогда в Сталинграде, - говорит она, - такие кружки были практически в каждой школе, и работали до самого начала Сталинградской битвы. Переписывалась с самой Галиной Улановой, и та приглашала в письмах: «Закончишь 10-й класс, жду в Ленинграде».

Письма примы-балерины Ленинградского театра оперы и балета уничтожила война вместе с пожитками во время бомбежки. Все, что удалось сохранить - осталось в сундуке, который и сегодня жив. Вот он, стоит в ее комнате, и даже пули его не коснулись. «Вот чудо-то, - улыбается она. – Мы хранили в нем швейную машинку, мясорубку, одежду и подушки. Даже чайнику, в котором засолили огурцы, - место нашлось».

Война для нее – это прежде всего жуткий страх потерять родителей и сестер с братом: в семье было шестеро детей. Отец, иловлинский казак Кирилл Артемович Горбачев, воевал в Первой конной армии у Семена Буденного и Климента Ворошилова. На фронт его не взяли из-за возраста: в годы войны он остался в Сталинграде и отвечал за поставки хлеба на фронты. Мама работала в госпитале. В 1942-м семья получила извещение: ваш сын и брат Григорий Горбачев пропал без вести. 5 лет назад поисковики нашли его останки под Сталинградом и захоронили с воинскими почестями. «Какое-то чудо свершилось, - говорит она, - что его нашли. Или, может, Бог услышал нас?».

Чудом она считает спасение мамы, сестер и ее самой во время сталинградской бомбежки 23 августа 1942 года. Нина тоже работала в госпитале, который располагался в районе Красного Октября: ухаживала за больными. Жуткое зрелище горящей Волги, гибель советских бойцов, взрослых и детей, бесконечный град мин и разрыв снарядов, когда, казалось, невозможно уцелеть ничему живому – до сих пор в памяти. «Страшнее этого ничего в жизни видеть больше не приходилось, - тихо говорит она. – Нас потом вместе с госпиталем эвакуировали в Астрахань, а затем на огромном пароходе под названием «Бриллиант» - в казахстанский город Гурьев. А когда немцев разбили под Сталинградом, бросили клич на восстановление города, и я в первых числах записалась».

Однако военкомат направил ее на курсы связистов в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область, которые она, как и десятилетку, закончила с отличием и стала учить наукам новые пополнения бойцов. По ее словам, телеграфист на фронте - самое главное. «Мы не шли в бой с оружием в руках, но днем и ночью мы передавали важнейшую информацию о положении войск на фронтах, в частях и дивизиях, поддерживали связь полка со штабом армии и другими подразделениями, оповещали о действиях противника, передавали в соединения и части боевые приказы и распоряжения командования. «Мы не должны были ошибиться ни в одной запятой, не говоря уже о цифрах, это такая была ответственность - быстро сообщить информацию. Как говорил наш командир батальона, от вашей работы зависит успех боя и всей операции. Так что мы тоже приближали день Победы».

И этот день наступил. 9 мая Нина вместе с мужем Владимиром, с которым вместе служила в одной части и за которого вышла замуж перед самой победой - встретила на границе с Польшей, в белорусском городе Лиде. «Было 5 утра. Моросил мелкий дождь. От радости все плакали и смеялись, прыгали и обнимались, пели и танцевали».





Она признается, что счастлива от того, что радость этого дня она разделит сегодня со своими близкими. Внуки повезут ее по традиции на Мамаев курган. Они возложат цветы всем павшим за наше Отечество. Только одно ее огорчает: что эту радость не смогут разделить ни ее любимый муж, - он умер от остановки сердца 30 лет назад, - ни ее фронтовые товарищи, из которых тоже никого в живых не осталось. Но, несмотря на годы, - Нина Кирилловна отметила недавно 93-летие, - говорит, что никогда не забудет своих однополчан, командиров и бойцов, всех, кто принес мир нашей земле.

Редакция ИА «Высота 102» искренне поздравляет Вас, Нина Кирилловна, всех фронтовиков, всех ветеранов с этим великим праздником. Живите как можно дольше – это сегодня очень важно для нас всех.



