Руководитель эвент-компании «Агентство больших возможностей» Эдита Новикова: вся Москва подпевает нашему конкурсу





Ярчайшим культурным событием этой весны в столице стало проведение международного конкурса акапельного пения «Московская весна a cappella». Конкурс прошел в рамках фестиваля «Московская весна», организатором которого выступило ГБУ «Московские ярмарки». Экспертом и партнером организации масштабного проекта мирового уровня стала волгоградская команда. Руководитель «Агентства больших возможностей» Эдита Новикова рассказала ИА «Высота 102» о самых ярких моментах конкурса, который завершится в Москве 8 мая.





– Чем уникален проект, который помогают делать в Москве волгоградцы?

– Проект, инициированный Правительством Москвы в лице департамента торговли и услуг, получился многогранный и необычайно интересный. Он уникален по многим вещам, начиная от выбора мало популярного в России формата выступлений без музыкального сопровождения до масштаба проекта. В Европе акапельные коллективы не просто успешно существуют в большом числе, это признанная часть шоу-индустрии. Там исполнители этого жанра популярны. Они часто выступают в кафе, на улицах, участвуют в ежегодных конкурсах акапельного пения, которые проходят в Вене, Эдинбурге, Лондоне. Мы опасались, что в России желающих выступить в таком формате найдется не очень много. Но идею поддержал продюсерский центр Иосифа Пригожина, в партнерстве с которым мы и подарили Москве этот без преувеличения грандиозный конкурс с солидными призами.





– В понимании многих пение «a cappella» больше предназначено для маленьких залов и тесных компаний. Как можно из этого сделать яркий городской праздник?

– При желании можно. Мы начали с того, что обеспечили на всех площадках для выступлений качественный звук. Это важно, ведь среди 38 концертных локаций есть не просто уличные сцены, но и крыши зданий, балконы, магазины. Мы задействовали даже Рижский и Белорусский вокзалы. Такого Москва еще не видела! С нами вместе запел Арбат и площадь Революции, сквер на Тверской и Пушкинская площадь. Люди не просто слушают выступления конкурсантов, они танцуют и поют вместе с ними.





– Кто оценивает выступления участников?

– Зрители, которые могут голосовать за конкурсантов на сайте проекта, и авторитетное жюри. В его состав вошли не только популярные исполнители, но и педагоги по вокалу, а также опытные зарубежные эксперты: певица Валерия, оперная дива Любовь Казарновская, президент Академии Российской Музыки Юрий Костин, продюсер Первого канала Юрий Аксюта, главный дирижер Государственной капеллы имени Судакова Анатолий Судаков, художественный руководитель и дирижер вокального ансамбля INTRADA Екатерина Антоненко, преподаватель по вокалу телепроекта «Фабрика звезд» Владимир Коробка, композитор, продюсер и лидер группы KVATRO Леонид Овруцкий, российский рэп-исполнитель Мот, джазовая певица из Америки Мишель Вейр, певец Матиас Беккер, прославленный вокальный педагог итальянец Андреа Фигалло.





– Сейчас фестиваль в разгаре. Уже можно сказать, что опасение сделать скучное мероприятие было напрасным?

– Нам удалось собрать самый большой в мире конкурс-фестиваль, в котором соревнуются коллективы из 13 стран мира. Всего на конкурс было прислано 250 заявок, из которых для участия отобрали 168, из них 19 коллективов приехали в Россию из-за рубежа. Так что можно сказать, что по числу участников, мы уверенно обошли Венский фестиваль, в котором последний раз участвовали 110 коллективов.













– Есть желание сделать проведение «Московской весны a cappella» ежегодным событием?

– Желание такое есть. Приехавшие на конкурс иностранцы уже сейчас делятся восторженными отзывами и об организации мероприятия, и о том теплом приеме зрителей, который они встретили в Москве, и о самой поразившей их гостеприимством и красотой столице. Совсем скоро они разлетятся по своим странам и разнесут весть о том, что в России появился новый и интересный проект.





– У конкурса заявлен солидный призовой фонд — 17 миллионов рублей. Как он будет распределен между победителями?

– Состязания между исполнителями пройдут в трех категориях. Приз за первое место в каждой из них составит 1 млн 800 тыс. рублей, за второе место – 1 млн 200 тыс. рублей, за третье – 600 тысяч рублей. А обладатель Гран-при конкурса, лучший исполнитель вне зависимости от категорий, получит 6 млн 200 тыс. рублей. Итоги конкурса будут подведены 7 мая. А уже 8 мая мы объявим их на грандиозном гала-концерте в Парке Горького, где вступят победители и члены жюри конкурса. Приглашаем на концерт всех волгоградцев, которым повезет в эти дни быть в Москве. К слову, среди участников конкурса есть и волгоградский ансамбль старинной казачьей песни «Станица». Он выступает под №75, так что до 7 мая у всех желающих есть возможность поддержать земляков и проголосовать за них https://acappella.moscow/participants/ansambly-starinoj-kazachyej-pesni-stanicza



