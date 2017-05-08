Волгоград озарился «Светом Великой Победы»: акцию на Мамаевом кургане посетили 50 тысяч человек





Десятки тысяч волгоградцев и гостей города сегодня стали зрителями уникальной видеопроекционной программы на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы-2017". Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», благодаря современным технологиям величественный монумент «ожил». Необычный подарок приготовили для горожан и гостей города музей-заповедник «Сталинградская битва» совместно с администрацией Волгоградской области и при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. В дни празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне акция проходит в Волгограде во второй раз. В прошлом году световая акция получила массу восторженных откликов, а желающих увидеть необыкновенную программу оказалось настолько много, что ее пришлось повторять два последующих дня.

В этом году авторы феерического действа вновь приятно удивили волгоградцев - организаторы предусмотрели ряд технологических и художественных новаций. Акция продлилась дольше, а 3D-мэппинг на этот раз охватил не только монумент «Родина-мать зовет!», но и Подпорную стену памятника-ансамбля, на которой отразились основные вехи войны и Победы. Пришедшие вечером 8 мая на Мамаев курган горожане получили георгиевские ленточки в рамках проведения Всероссийской акции. Вместе с волгоградцами акцию посмотрели губернатор Андрей Бочаров и руководители силовых структур.







Отметим, что в Волгограде в связи с проведением мэппинг-акции не обошлось без транспортного коллапса. По свидетельству очевидцев, водители скоростного трамвая порой не останавливались на остановках, поскольку вагоны были переполнены, а желающих войти и проехать к Мамаеву кургану было еще больше, чем в транспорте. Автомобилисты ради зрелища оккупировали близлежащие парковки гипермаркетов и торговых центров, оставляли свои машины на островках безопасности и разделительных полосах, под путепроводом. Тем, кому не хватало места, пытались заехать на землю Главной высоты России со стороны Второй продольной, однако сотрудники ГИБДД приняли все меры безопасности, чтобы не допустить этого. По предварительным данным, акцию на кургане посетили около 50 тысяч зрителей.