Снайперские секреты фронтовика из Дубовки Волгоградской области Александра Романенко







«Годы пролетели, как пули над головой. Но, надеюсь, что все было не напрасно». Такими словами началась беседа журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» с ворошиловским стрелком, рядовым без промаха, как называли его на войне, снайпером Александром Николаевичем Романенко. В феврале этого года он отметил 91-й год рождения и надеется встретить День Победы в Великой Отечественной войне в полной боевой готовности. На счету снайпера Романенко – 39 немецких офицеров, автоматчиков и пулеметчиков, уничтожение огневых позиций врага. И награды - ордена Красной звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего Сталина, которыми очень гордится, много, много других. Он запомнил слова маршала Константина Рокоссовского, с которым судьба уготовила встречу: «Каждый воин должен знать свой маневр боевых действий».

Об истинной отваге и удивительной храбрости фронтовика Романенко – жителя Дубовки Волгоградской области - в материале информагентства.



