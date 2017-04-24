Чему научились волгоградцы на Неделе финграмотности?





Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи-2017 завершилась. В ходе нее в Волгоградской области было проведено более двух с половиной тысячи мероприятий. В викторинах, открытых уроках, конкурсах, лекциях, экскурсиях, семинарах и мастер-классах, турнирах и викторинах поучаствовало более 100 тысяч волгоградцев. Какие знания они показали, и чему научились в ходе этой познавательной недели, проанализировал журналист ИА «Высота 102».





Защитили более 400 конкурсных работ

На региональный конкурс «Финансовая грамотность молодежи» дети и педагоги представили 424 творческие работы. Это – театрализованные постановки, ролики, стихи, плакаты, сказки… Всего не перечислишь. Только финал собрал в Волгоградском экономико-техническом колледже более 200 участников со всей Волгоградской области. Борьба за победу велась в 12 номинациях. «Стать в будущем уверенным, успешным и богатым, или копейки складывать с тоскою до зарплаты, тебе, студент, решать!…», - в номинации «Поэзия» прозвучали и такие призывы поскорее стать финансово грамотными. И так любимые детьми сказки назывались «Советы от домовёнка Жэки», а мультимедийные ролики – «Экономический ералаш».









Победители номинации «Мое собственное дело», предложили идею производства наполнителя для домашних животных из макулатуры, услуги населению по подбору современных гаджетов и бизнес-проект частного детского сада «Изумрудный город». Авторы этих проектов приглашены с 9 по 29 августа получать новые знания в Детской профильной смене «Летняя школа миллионеров».

«Мы поддерживаем ребят, которые в будущем хотят создать бизнес, – говорит директор Летней школы миллионеров Марина Воронова. – Поэтому, стараемся заранее дать необходимые знания, навыки и связи».

Все победители получили подарки с символикой недели.





Привлекли к финансовому воспитанию взрослых

Проведение недели стало очень полезным для взрослых. В школах прошли родительские собрания о финансовом воспитании детей. Также для них организовали семинары для разъяснения пока сложных вопросов в области инвестирования, страхования, и, конечно же, специфики преподавания этого актуального предмета. Ведь для того, чтобы он стал интересным для детей и студентов, очень нужен творческий подход и доступность объяснений. Перевод «финансового» языка на русский - дело нелегкое.





Поиграли – поучились

Веселый финансовый квест на площадке Волгоградского педуниверситета собрал желающих поиграть. Само название – «квест» привлекло сотни ребят. Но игра была не простая, а поистине золотая. Потому что в её ходе ребята узнали много нового о безопасности в финансовой сфере, бюджете и сбережениях.





Волгоградские тьюторы стараются придумывать новые формы знакомства ребят с базовыми понятиями финансовой грамотности. К примеру, в технико-экономическом колледже тьютор Екатерина Бойченко провела интерактивную игру по основам бережного потребления, сбережения, а также основам потребительского поведения. В ней приняли участие пока первокурсники, но уже будущие экономисты, банкиры и финансисты.





На некоторые вопросы студенты затруднялись ответить, но после игры продемонстрировали отличные результаты по освоению незнакомого материала. «Монополия» смогла научить решать финансовые вопросы так, чтобы деньги работали на нас, а не мы - на деньги.

Охватили регион!

Множество интересных мероприятий было проведено практически по всей области. Так, в школе №1 в Калаче-на-Дону была проведена игровая симуляция основ семейного бюджетирования «Полезные деньги», в Елани прошла игра-практикум для школьников «На чем можно сэкономить», а в Рудне дети встретились с работниками финансовой сферы.









«В этом году мы привлекли к участию в Неделе почти в два раза больше жителей региона. Расширилась и география – мероприятия были проведены в 34-х из 38 муниципальных образований Волгоградской области. И результаты недели показали, что с главной задачей – включить в познавательный процесс как можно больше детей и их родителей, мы справились. Ну, а ежедневная работа по обучению грамотному поведению в финансовой сфере будет продолжаться», - прокомментировала итоги Недели Екатерина Сушко, руководитель информационной кампании Программ по повышению уровня финансовой грамотности в Волгоградской области.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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