Новый фонд микрофинансирования предпринимательства заработает в Волгоградской области уже во втором квартале текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, размещаться он будет в Центре развития бизнеса. Общий объем фонда - 59,7 миллиона рублей. Из них 47,8 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета. Означает ли это, что малым и средним предприятиям целевые кредиты станут доступнее, и что необходимо, чтобы их получить, корреспондент ИА «Высота 102» выяснил у специалиста обладминистрации Юлии Ермаковой.





- В официальном сообщении областной администрации говорится, что малые и средние предприятия смогут получить займы до 3 миллионов рублей с процентной ставкой ниже банковской. Какой процент по кредиту предполагается?

- Ориентировочно процентная ставка будет в диапазоне 10 – 12%.





- Будут ли эти кредиты целевыми, и кто может претендовать на получение здесь кредита?

- Да, эти кредиты целевые и Заемщику будет предоставлен определенный период для отчета о целевом использовании займа. Получить их смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие приоритетные виды деятельности - производство, строительство, туристская деятельность, направленная на развитие внутреннего и въездного туризма региона и некоторые другие. Приоритетные направления деятельности потенциальных заемщиков и цели займов будут утверждены после принятия внутренних нормативных документов фонда. В настоящее время документация разрабатывается.

Займы не планируется предоставлять кредитным, страховым организациям, инвестиционным фондам, НПФ, участникам рынка ценных бумаг, ломбардам, игорному бизнесу, организациям, производящим и реализующим подакцизные товары, добывающим и реализующим полезные ископаемые.





- Какие документы необходимо предоставить?

- Пакет документов стандартный, примерно такой же, как на получение кредита в банке. Это анкета, правоустанавливающие, финансовую отчетность, документы по залогу и т.д.









- Новый фонд обозначен, как "микрофинансовая организация первого уровня". Чем он отличается от уже созданного регионального микрофинансового центра?

- Фонд микрофинансирования будет напрямую кредитовать предпринимателей, тогда как уже действующий в регионе микрофинансовый центр выдает займы микрофинансовым организациям для дальнейшего финансирования субъектов МСП.





Напомним, создание микрофинансовой организации первого уровня, учредителем которой выступает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, одобрено 10 апреля на заседании администрации региона. Этот фонд, как отметили в областной администрации, станет частью инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в Волгоградской области уже действуют: Региональный микрофинансовый центр, который выдает займы микрофинансовым организациям для дальнейшего финансирования субъектов МСП, Региональный гарантийный фонд, предоставляющий предпринимателям поручительства по банковским кредитам, и недавно созданный Региональный фонд развития промышленности, выдающий льготные займы предприятиям. Также помощь бизнесу в регионе оказывают Центр поддержки экспорта, Бизнес-инкубатор, Центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства и АО «Корпорация развития». Для удобства предпринимателей вся инфраструктура поддержки представлена на площадке Центра развития бизнеса, где в формате одного окна можно получить весь спектр доступных услуг – от помощи в создании проекта до регистрации компании.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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