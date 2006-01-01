Кому интересна твоя кредитная история?

Взять кредит. Что может быть проще, когда на рекламных щитах призывают «Возьми!!!», в почтовых ящиках в буклетах: «Ну, пожалуйста….», да и в магазинах бытовой техники шустрее обслужат, если берешь в кредит. Ан, нет. Не всем из нас, оказывается, он доступен. Гораздо проще, если у тебя отличная кредитная история. Что это за история, и как она влияет на нашу жизнь, пытался разобраться корреспондент ИА «Высота 102».





Не дали…

Мой товарищ в прошлом году попытался взять кредит на покупку автомобиля. Обратился в один из банков – отказали, пошёл во второй – «завернули», а в третьем объяснили: мол, история кредитная у вас не годится. «Что значит, не годится, я же всё всегда плачу, и проценты сверху»? - удивился товарищ, и полез читать законы. Здесь и выяснил, что на каждого, кто хоть раз брал кредит, история написана. И очень даже подробная. Не только про то, что брал и с задержкой отдавал, но и про то, где отказали.

Действительно, уже в далёком 2004-ом был принят 218 Федеральный закон с очень литературным названием «О кредитных историях», в котором четко прописали, какую информацию хранить, кому и куда предоставлять, и, наконец - для чего она нужна.





Нашел причину

Закон цитировать не станем – он доступен всем, а пользователи интернета найдут его мгновенно. Понял товарищ, что для полной картины надо ему обратиться в бюро кредитных историй. Кстати, один раз в год сделать это можно совершенно бесплатно.

Бюро кредитных историй — юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчётов и сопутствующих услуг. Государственный реестр бюро кредитных историй – здесь .









Обратился мой приятель в один из банков, который сотрудничает с Национальным бюро кредитных историй, получил её и прочитал, что из одиннадцати взятых кредитов два последних имели просрочку. И это было действительно так. Кстати, там же указано, что в двух банках он получил отказ, а вот про те, кто одобрил его запрос, но он не воспользовался этим – ни слова. В общем, все правильно, все по закону. Но машину уж очень хочется…





Как исправить кредитную историю?

Естественно, без усилий здесь не обойтись. Можно, конечно, подождать 10 лет и не брать кредиты. Тогда история, опять же по закону, вообще исчезнет из базы бюро. Но другу не терпится. Поэтому решил он исправлять её постепенно. Поскольку долгов за ним не числилось, улучшил свою платежную дисциплину, взяв в кредит «микроволновку». Вовремя рассчитался, кредитовался под телевизор. Опять рассчитался без задержек. Сейчас подал заявку на автокредит… Думает, его шансы значительно повысились.

А что думают про это кредитные организации?

Так есть ли у моего друга шанс? Корреспондент ИА «Высота 102» опросил представителей целого ряда банков в Волгограде, как влияет кредитная история на выдачу займов.





Гаяне Могилина, управляющий Операционным офисом «Волгоградский» Ростовский филиал ПАО Банк "ФК Открытие":

«Кредитная история заемщика влияет на решение банка о предоставлении кредита и может стать одной из причин положительного, либо отрицательного ответа банка. Возникают различные ситуации, как в бизнесе, так и в жизни, когда необходим кредит. Однако кредитная организация прежде, чем принять решение, внимательно изучает кредитную историю заемщика: насколько добросовестно он выполнял свои обязательства по обслуживанию предыдущих кредитов, платил всегда вовремя или наоборот, постоянно задерживал платежи и т.д. Если вы испортили себе кредитную историю, то в дальнейшем запланированное развитие бизнеса или исполнение своих значимых личных целей (например, приобретение квартиры, автомобиля, обучение) через заимствование денег у банка будет маловероятно. И напротив, если вы себя зарекомендовали как добросовестный плательщик, то банк готов предлагать вам наиболее выгодные условия как постоянному клиенту».





Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

«При выдаче кредита наш банк делает запрос в Бюро кредитных историй. Кредитная история является одним из важных факторов, анализируемых банком при принятии решения о возможности предоставлении кредита. Хорошая - говорит об ответственном отношении клиента к исполнению взятых на себя обязательств по выплате кредита. Для клиентов, имеющих хорошую кредитную историю, Сбербанк может предложить специальные предложения, а также более выгодные условия кредитования. В частности, более низкую процентную ставку по некоторым продуктам, недоступных другим клиентам».





Дмитрий Шиляев, председатель Правления ПАО БАНК «ЮГРА»: «Плохую кредитную историю полностью исправить, к сожалению, нельзя. Но можно ее значительно улучшить, доказав банку, что вы – добросовестный заемщик. Для начала нужно полностью погасить все имеющиеся у Вас задолженности по кредитам. Если заемщик не платит по своим предыдущим обязательствам, его кредитная история считается безнадежно испорченной. Поэтому в случае наличия непогашенного кредита, лучше договориться с банком о его реструктуризации кредита. Если Вы будете аккуратно и в срок вносить выплаты и закроете просроченную задолженность, то банк не будет считать Вашу кредитную историю негативной – временные просрочки платежей свидетельствуют всего лишь об изменении финансового положения заемщика. Второй шаг – оформить новый кредит на небольшую сумму и исправно, точно в срок выплачивать его. Нужно быть готовым к тому, что кредит может быть выдан под высокий процент и грозить большими штрафами за просрочку. Однако при соблюдении всех условий с каждым новым кредитом банки будут снижать ставку. Отмечу, что восстановление репутации хорошего заемщика – процесс долгий. Но результат стоит затраченных усилий. А вот чего не следует делать – это обращаться к разного рода «специалистам», обещающим за плату (как правило, весьма немалую!) удалить плохую кредитную историю из баз данных. В лучшем случае мошенники просто «вытянут» из Вас деньги, в худшем - подобные махинации могут грозить серьезной ответственностью».

Шанс, по мнению кредиторов, у моего приятеля есть. Он погасил все кредиты, а последние – без единого дня просрочки.

Итак, мы выяснили, что кредитная история очень даже нужна и кредитным организациям, которые стараются избежать рисков при выдаче займов. И нам – заёмщикам, чтобы не закредитоваться. И на всякий случай проверить, не закралась ли ошибка в этой важной истории.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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