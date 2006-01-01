Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить?

Старики привыкли рачительно относиться к каждому рублю получаемой пенсии. Поскольку примерно треть её уходит на оплату коммунальных услуг, а еще треть – на питание, любые другие траты больно ударяют по кошельку. Государство же делает пенсионерам послабления в части уплаты налогов. Корреспондент ИА «Высота 102» попытался разобраться в этом вопросе с помощью заместителя руководителя УФНС России по Волгоградской области Сергея Медведского.





Налог на доходы физических лиц

Все пенсионеры освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13% при получении пенсии. Закон гласит, что они также не выплачивают налоги с материальной помощи от бывшего работодателя на сумму до 4 тысяч рублей в год, а также со стоимости лечения и медицинского обслуживания, предоставленных бывшим работодателем. В текущем, 2017 году система налоговых льгот для пенсионеров практически не изменилась. За исключением некоторых аспектов.





Налог на недвижимое имущество

Льготы на недвижимое имущество являются федеральными. Иными словами, их получают все без исключения, проживающие на территории РФ пенсионеры. «Право на такую льготу имеют пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым по законодательству РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание», - пояснил информагентству Сергей Медведский.

Конечно, при этом необходимо соблюдение законодательством ряда условий. К примеру, объекты недвижимости должны быть зарегистрированы исключительно на пенсионера и не могут использоваться для извлечения прибыли. Законом предусмотрено, что налоговые льготы предоставляются в отношении: частных домов, комнат, квартир, помещений, использующихся в творческих целях, гаражей и машинных мест, строений, размер которых не больше 50 м2, расположенных на дачных и других земельных наделах.

Пенсионеры, имеющие во владении несколько объектов недвижимости, сейчас могут получить налоговые льготы исключительно в отношении одного объекта каждого из видов недвижимости.

Этот последний пункт, уточнил Сергей Медведский, является нововведением. Ранее пенсионер, имеющий несколько объектов недвижимости одного вида, освобождался от уплаты по ним налогов. Теперь же он вправе выбрать лишь один объект, по которому будет действовать льгота, по остальным - обязан платить все предусмотренные налоги.

Пример 1. Пенсионерка Валерия К. имеет в собственности: половину квартиры, гараж и дачный домик размером 36 квадратных метра. В отношении всей этой недвижимости при выходе на пенсию ей положена налоговая льгота. То есть она освобождается от уплаты налога на каждый из перечисленных объектов.





Пример 2. Пенсионер Николай Петрович имеет в собственности две квартиры. Одна из них стоимостью 2 млн рублей, другая – 1 млн рублей. Николай Петрович имеет право на льготу лишь по одной квартире, и может самостоятельно выбрать, за какую он будет платить налог.

«При наличии у пенсионера нескольких объектов налогообложения одного вида, например, несколько квартир, ему необходимо представить в налоговый орган уведомление об объекте налогообложения, в отношении которого он хочет получить льготу. Если такого уведомления нет, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта с максимальной исчисленной суммой налога», - пояснил Сергей Медведский.

Земельный налог

Перечень льготников по земельному налогу определяют нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов налогообложения. Что это означает? Давать или не давать льготу – решает местное самоуправление.

К примеру, как пояснил Сергей Медведский, в соответствии с Постановлением Волгоградского городского совета народных депутатов №24/464 от 23.11.2005 г. «О положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда» пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога в отношении земельного участка. Но опять же - только одного по каждому виду разрешенного использования. Участок должен быть расположен на территории Волгограда, находиться в собственности и не использоваться в коммерческих целях.





Транспортный налог

Транспортный налог относится к категории региональных, поэтому основные особенности выдачи на него льгот зависят от региона, где проживает пенсионер. «Налоговые льготы по транспортному налогу устанавливает региональное законодательство. Законом Волгоградской области №750-ОД от 11.11.2002 г. «О транспортном налоге» льготы по транспортному налогу для пенсионеров не предусмотрены», - пояснил Сергей Медведский, уточнив, что с полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи Интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».









Порядок получения налоговой льготы

Важно знать, что льготы по всем имущественным налогам физических лиц носят заявительный характер. Поэтому пенсионерам, у которых, к примеру, в 2016 году впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества, необходимо самостоятельно представить заявление и подтверждающие документы в налоговый орган по своему выбору.

«Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию», - разъяснил Сергей Медведский.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"

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