Юных волгоградцев ждут финансовые конкурсы и квесты









Третья Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи пройдет с 10 по 16 апреля в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», юные жители региона смогут принять участие в финансовом квесте, конкурсах, занимательных уроках, студенты прослушают лекции по финансовой грамотности, а родителей пригласят на тематические родительские собрания.

Напомним, Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – это серия бесплатных образовательных мероприятий для школьников и студентов в Волгоградской области и других регионах России. Неделя пройдет на территории страны уже в третий раз и охватит такие важные темы, как «Бережное потребление и сбережение», «Финансовое воспитание детей в кругу семьи» и «Вклад в собственное будущее».

С 27 марта по 16 апреля по всей России для детей пройдут конкурсы вокала, рисунка, фотографии и поделок, посвященных финансам. Участие в них можно принять на портале http://вашифинансы.рф/week-fin/.





Неделю в Волгограде 11 апреля откроет финансовый квест для молодежи, который пройдет в стенах Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Школьники смогут принять участие в финансовой игре, где узнают больше о бюджете, покупках, безопасности и накоплениях. В это время студенты ВГСПУ примут участие в экспертных семинарах «Личный финансовый план» и «Вклад в собственное будущее».

С 10 по 16 апреля профессиональные консультанты-методисты, подготовленные в рамках Проекта Минфина России, а также ведущие финансовые эксперты в простой и понятной форме расскажут об основных финансовых понятиях и принципах финансово грамотного поведения, существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудят с юными жителями региона как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Записаться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте Недели http://вашифинансы.рф/week-fin/.





Завершится Неделя финалом Регионального конкурса «Финансовая грамотность молодежи», который состоится в Волгоградском экономико-техническом колледже. В рамках конкурса юные финалисты защитят свои творческие работы: рисунки, мультимедийные ролики, плакаты, сказки, бизнес-проекты, а педагоги представят свои методики и интересные разработки уроков в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей в финансовой сфере.

Неделя финансовой грамотности проводится в рамках Проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и приурочена к международной акции GlobalMoneyWeek, которая ежегодно собирает более 3 миллионов детей из 118 стран мира.

Активное участие в проведении Недели в Волгоградской области принимают комитет финансов Волгоградской области и комитет образования Волгоградской области, Региональный центр финансовой грамотности, ВГСПУ, региональные отделения Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, СК «Метлайф», ОАО «Сбербанк России», ПАО «Почта-банк», банк «Хоум кредит», МОО «Кредитный правозащитник».

Главная цель всех мероприятий – активное участие родителей в финансовом воспитании детей и стимулирование молодежи к дальнейшему повышению уровня финансовой грамотности.





Справка. Целью Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» является повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового поведения, а также совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг. Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».