«На дурака не нужен нож»… или продолжение размышлений о нашей беспечности

В предыдущей статье мы попытались понять, почему, пользуясь доверчивостью, мошенники так легко расправляются с нашими банковскими картами. А главное – увидели со стороны, какими беспечными мы бываем. Сегодня журналист ИА «Высота 102» попробует разобраться в причинах мошенничества с кредитами и ложными выигрышами.





Кредиты

Вот очень полюбили кредитные мошенники бомжей, алкоголиков и наркоманов. Еще два десятка лет назад не любили, а сейчас очень даже любят. Вот раньше: если у женщины в семье алкоголик, она страдала, но квартиры её не лишали. А теперь она – в списке отъема квартиры за долги под номером 1. Почему? Да очень просто. За ящик водки мужу или «дозу» сыну на них оформляют кредиты с квартирой в залоге, и вдруг на пороге возникают коллекторы. Прощай, квартира. Что делать? Так вы же про своих проблемных близких всё знаете. Обезопасьте себя: держите при себе их паспорта, переоформите недвижимость на себя. Не хотят терять права на квартиру? Наверняка, у них уже есть пока небольшие долги. Погасите их с условием переписать на себя их доли в жилье. Или оформляйте брачный контракт, по которому отвечать за долги супруга будете не обязаны.

Но бывает и так, что вы потеряли паспорт, и неожиданно для себя оказались заёмщиком банка.









В случае признания неправоты банка вам будут возмещены все затраты, в том числе моральный ущерб от действий коллекторов.

А еще любят мошенники добрых и наивных. Вот знакомый просит стать поручителем по кредиту. Как откажешь? Да очень просто. Надо сказать «нет». Вы говорили гадалке «нет»? Тогда вспомните, как зверело от отказа её милое доброе лицо, и посылала она вас очень далеко. Потому что не получилось обобрать. Конечно, сложнее отказать начальнику. Вот пример из жизни.

В Калачевском районе Волгоградской области в нестандартной кредитной истории оказались замешанными сельский глава и его подчиненный. Электрик администрации Береславского поселения направил заявление в правоохранительные органы с просьбой найти управу на главу поселка, который, по его убеждению, вогнал его в долговую яму. Он заявил, что должен кредитным учреждения 180 тысяч рублей по ссудам, которые были взяты им для главы поселения. По одному кредиту мужчина выступил поручителем, по другому - заемщиком. Кто виноват?

Нет. Запомните это слово. В этом случае вы лишитесь приятеля и работы, а если согласитесь - друга, работы, денег и будете работать на погашение долгов всю свою жизнь.

Обожают мошенники халявщиков. Сделаем вас молодой и здоровой бесплатно, подарим вам набор экстра-кастрюль, только с паспортом приходите. Позвольте, зачем паспорт? Разве в магазин или парикмахерскую с паспортом ходят? Так ведь идем, это сладкое слово - «халява»… И пока один говорит, что без этой процедуры или кастрюли вы помрете, другой оформляет кредит на космическую сумму.

А ведь чтобы этого не произошло, достаточно запомнить немногое: беречь свой паспорт, проверять свою кредитную историю и не выступать поручителями для лиц, в которых вы не уверены.





Несостоявшиеся «счастливчики»

В Волгограде 33-летняя женщина стала жертвой мошенников, когда пыталась оплатить налог за якобы выигранный автомобиль. Ей пришло смс, что она стала победителем розыгрыша и может получить машину. "Победительница" перезвонила на незнакомый номер, где ее поздравили с призом и предложили внести налоговую плату. Доверчивая женщина незамедлительно проследовала к терминалу оплаты и внесла более 14 тысяч рублей. После чего незнакомый собеседник перестал выходить на связь.





Посмотрим на ситуацию иначе. Подъезжает к вам незнакомец на «Мерседесе». Здравствуйте, Маша, я решил вам его подарить. За что? Просто так, только 14 тысяч мне дайте. Я сейчас отъеду, документы оформлю и вернусь… Вы поверите? Тогда почему здесь доверились? Вы же не покупали лотерейный билет, тогда откуда выигрыш?

Если посмотреть на ситуацию трезво – можно избежать досадных потерь.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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