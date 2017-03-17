«Пока живут на свете дураки»… или размышления о нашей беспечности

Еще лет 20 назад мошенничество в России ассоциировалось с картежными шулерами, цыганками-гадалками и валютными менялами. При стремительном развитии финансовых услуг мошенники стали изобретать новые способы обмана. И об этом говорит статистика – только за минувший год в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило более 700 обращений, связанных с нарушением прав потребителей именно на финансовом рынке. Та же статистика подтверждает, что большая часть мошенничеств успешно «проходит» по причине излишней доверчивости граждан, а не из-за ненадежности финансовых продуктов. Журналист ИА «Высота 102» изучил наиболее распространенные мошеннические способы отъема денег у населения.





Банковские карты

Очень частым объектом мошенничества становятся банковские карты. Перечень вариантов обмана обширен: это взлом или кража параметров карты (номера, даты действия, ПИН-кода), и даже просто кража карточек или принуждение владельцев к добровольному списанию средств в пользу жуликов. Так как изготовить поддельную карту практически нереально, мошенники всячески изощряются, чтобы украсть ваши деньги с карты. Как это происходит? ИА «Высота 102» не раз освещало события примерно такого содержания:

«В Советском районе Волгограда полицейские задержали местного жителя, который украл из «BMW» дамскую сумку с документами, мобильным телефоном и банковскими картами. За несколько дней он, сняв наличность в банкомате, потратил 40 тысяч рублей на спиртные напитки». Или: «Звонившему «сотруднику банка» о заблокированной карте поверил пенсионер из Тракторозаводского района и лишился 300 тысяч рублей». Как это могло произойти?

Прости, дорогой читатель, накипело. Да очень просто. Представьте, что у вас украли бумажник со 100 тысячами рублей. Коли так, надо сказать своим деньгам «прощай». Карта – тот же бумажник, но его еще можно спасти. Как? Срочно блокируйте карту, звоните, бегите в банк. Зачастую потерявший карту никуда не спешит, а вот мошенник даже очень торопится украсть все деньги с вашего счета.

Продавцы и покупатели

Часто мы теряем бдительность в самых простых ситуациях – в магазине или при оплате ЖКХ. Вот, например, звонит вам совсем незнакомый человек и спрашивает: а где твой кошелек лежит? Ты говоришь ему адрес, код подъезда, кладешь ключи от квартиры под коврик и объясняешь, что в комоде на верхней полке. А потом включаешься: а зачем вам мой кошелек? А добрый незнакомец объясняет: хочу в него 5 тысяч положить, вы же холодильник продаете. Ах, так? Тогда конечно, заходите. Смешно? Совсем нет. Ведь ситуация, когда у вас по телефону спрашивают реквизиты карты, а вы их наивно диктуете, сродни описанной. Прощайтесь с деньгами!

А вот и еще. Приходите в магазин, покупаете хлеб. А продавщица говорит: ой, какой красивый бумажник, дайте посмотреть. И вы ей его даете. А она крутит его с разных сторон и восторгается. Нереально? Очень даже реально, ведь даете вы иногда карту в руки чужому человеку, а «срисовать» с неё реквизиты очень даже можно.

Или: подходит к вам на улице милый юноша и говорит: а хотите я за вас в очереди постою и коммуналку оплачу? Только вы мне бумажник дайте, со всеми деньгами. А Вы: Вы что, больной? А вот когда вам предлагают помочь сделать это через банкомат, мозги не включаются. Да, конечно, сынок. Что-то руки у меня дрожат. Пароль не поможете ввести? Прощайте, денежки…

И напрашивается вывод: когда начнем относиться к банковской карте, как к простому кошельку, тогда и разум возобладает… Ведь говорят нам, говорят, а все мимо ушей пролетает. И все же напомним еще раз.





Все-таки обманули. Что делать?

И все-таки вас обманули. Не ограбили, просто запутали и обворовали. Что же делать? Вот вырвали у вас на улице сумочку с деньгами. Вы что делаете? Бежите за преступником, кричите «караул», запоминаете его приметы, обращаетесь в полицию. Ситуация аналогичная. Уж точно не рыдать, не обвинять всю банковскую систему, а предпринимать немедленные меры. Никогда не сдавайтесь раньше времени и не думайте, что нет шансов противостоять мошенникам.

Шансы есть, и немалые! Главное — знать, куда обратиться: в полицию, в Роспотребнадзор, в Центробанке также функционирует служба по защите прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, работают с заявлениями и ряд общественных организаций, как, например, Финпотребсоюз (Союз защиты прав потребителей финансовых услуг).





В следующей статье мы поговорим о мошенничестве в сфере кредитования.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru



