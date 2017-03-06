Купил квартиру в ипотеку? Застрахуйся от возможных рисков!

Наибольшим спросом при оформлении ипотечного кредита в Волгоградской области в минувшем году пользовалось страхование клиентов от несчастных случаев и болезней. Это, по мнению страховщиков, происходило из-за возможности получения кредитов с государственной поддержкой на инвестирование строительства. Здесь по условиям программы при оформлении полисов страхования клиентам предоставлялась минимальная процентная ставка.

Какие виды страхования предусмотрены при ипотеке и от чего можно отказаться – эти вопросы ИА «Высота 102» обсудило со страховщиками, организовав своего рода круглый стол с представителями страховых компаний.





Что предлагают банки при оформлении ипотеки?









Как поясняет директор филиала ООО «Зетта Страхование» в Волгограде Екатерина Третьякова, перечень рисков определяется в первую очередь, тем, на каком рынке приобретается недвижимость. Если на вторичном, то самым распространенным является титульное страхование. Это - риск потери права собственности или признание судом недействительности сделки.

«Но наиболее надежно может защитить именно комплексное страхование, которое включает в себя 3 риска: страхование имущества, жизни заемщика, титульное страхование. Это самый надёжный механизм финансовой защиты, который позволит не беспокоиться о потере недвижимости при неблагоприятных обстоятельствах», - считает Екатерина Третьякова.





Кто является выгодополучателем по договору страхования?

Тем, кто решился на ипотеку, важно помнить, что страхование осуществляется на сумму взятого кредита.









«В части суммы задолженности по кредиту перед банком выгодоприобретателем назначается банк. Соответственно, выплата страхового возмещения идет банку на погашение кредита. Если страховая сумма превышает сумму задолженности по кредиту, то в части превышения выгодоприобретателем является страхователь», - поясняет заместитель руководителя департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Хуторянский.





Из чего складывается стоимость страховки?

Стоимость страхового полиса в первую очередь зависит от страховой суммы, то есть суммы кредита и набора рисков, которые нужно застраховать. На тариф также влияет пол и возраст заемщика и созаемщика, состояние их здоровья на момент страхования.





Как отмечает Ольга Бушуева, директор филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде, сумма также зависит от года постройки недвижимости, материала стен, перекрытий и несущих конструкций и количества переходов права собственности по данному объекту. А также от сроков владения недвижимостью последнего собственника.









Может ли банк отказать в страховании?









«Банк не может отказывать в оформлении договора обязательного страхования, так как он не занимается страхованием. А вот конкретная страховая компания может отказаться принимать на страхование тот или иной объект в соответствии со своей политикой. В этом случае объект может быть застрахован у другой страховой компании», - поясняет Александр Шайкин, Руководитель управления андеррайтинга и методологии розничного бизнеса ООО СК «Сбербанк страхование».





Может ли клиент отказаться от страховки?

Екатерина Третьякова: «По закону обязательным является только страхование предмета залога (имущество). Страхователь может отказаться от страхования жизни и потери права собственности, но, как правило, банки готовы снизить процентную ставку по кредиту, если эти риски застрахованы».

Ольга Бушуева: «Важно помнить, что страховой полис необходим не только как исполнение требования банка-заемщика, он служит гарантией устранения негативных последствий. Например, заливов, пожаров и других рисков, угрожающих недвижимости клиента. Перечень видов страхования, предлагаемых банком к оформлению, зависит от конкретного банка».

Алексей Хуторянский: «От остальных видов страхования заемщик может отказаться, однако это может привести к увеличению процентной ставки по кредиту. Заемщик сам может решить, что для него выгодней. Однако следует учитывать, что увеличенный процент по кредиту – это просто плата за пользование деньгами, а страхование реально снижает риски заемщика и дает ему уверенность, что даже в случае неблагоприятных событий в жизни его кредит будет закрыт страховой выплатой, и у его семьи останется в собственности взятое в кредит жилье ».





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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