Что ждать от государства работающему пенсионеру

Более 187 тысяч жителей Волгоградской области, или почти каждый четвертый пенсионер продолжают трудиться после наступления пенсионного возраста. Эти цифры ИА «Высота 102» представили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Волгоградской области. В минувшем 2016 году в законодательстве страны произошли значительные изменения, касающиеся именно этой категории граждан. Разобраться в этих изменениях и ответить на конкретные вопросы наших читателей мы попросили заместителя управляющего региональным фондом Наталью Магилину.





- Наталья Сергеевна, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Означает ли это, что на время работы начисленные им пенсии останутся неизменными?

- Да. В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета ежегодных индексаций. Это означает, что размеры их страховых пенсий выплачиваются в прежнем размере. Факт осуществления работы устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представляемых работодателем, по состоянию на последний день последнего отчетного периода, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на день проведения соответствующей индексации. Такие сведения представляются страхователями в ПФР ежемесячно. После получения и обработки отчетности, представленной работодателем, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом всех увеличений и индексаций, которые имели место в период его трудовой деятельности. В случае, если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.









Разбор ситуации. В случае, если Ирина Р. продолжает трудовую деятельность, право на выплату страховой пенсии с учетом индексаций (в том числе и с февраля 2017 г.) она приобретет только после увольнения. Вместе с тем, за ней сохраняется право на перерасчет размера её пенсии в беззаявительном порядке с учетом уплаченных работодателем страховых взносов после назначения её пенсии с 1 августа каждого года.





- В каком размере и в какие сроки увеличится пенсия работающих пенсионеров после прекращения ими трудовой деятельности?

- Сроки увеличения размеров страховой пенсии после увольнения пенсионера определены Федеральным законом «О страховых пенсиях в РФ». Выплата пенсии в новых суммах производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого органам ПФР для совершения процедурных действий по обработке полученной от работодателя информации и ее отражению в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также для вынесения решения о выплате сумм пенсии в новом размере. Очевидно, что при таком порядке установления факта работы в целях выплаты пенсий исключительное значение имеет своевременное и правильное представление работодателем ежемесячной отчетности. Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем, работодатель представляет в ПФР сведения о своих работниках, в том числе о гражданах, принятых на работу либо уволенных с нее в отчетном месяце. Перерасчет размера страховой пенсии с учетом индексации производится в месяце, следующем за месяцем, в котором ПФР получены от страхователя соответствующие сведения. В свою очередь, выплата пенсии в новых суммах начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение о пересмотре размера страховой пенсии.





Разбор ситуации. В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях в РФ» решение о выплате сумм пенсии исходя из факта работы принимается не по заявлению гражданина, а на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных работодателем. В данном конкретном случае, поскольку увольнение Надежды И. состоялось 03.11.2016 г., пенсионерка приобрела статус неработающей начиная с декабря 2016 года. В рамках законодательства до 10 января 2017 г. работодатель обязан представить о ней соответствующие сведения в ПФР. На основании указанных сведений ПФР в феврале 2017 года вынесет решение об увеличении размера её пенсии, а с марта 2017 года выплата страховой пенсии Надежды И. будет производиться с учетом всех плановых индексаций, прошедших за время её трудовой деятельности (4% - февраль 2016 г., 5,4% - февраль 2017г.). Все указанные сроки определены Федеральным законом «О страховых пенсиях в РФ» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ.





- В какие сроки и в каких объемах проводится традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров?

- Начиная с 2015 года работающим гражданам, получающим страховые пенсии, нет необходимости обращаться в территориальные органы ПФР для подачи заявления на перерасчет – увеличение размера пенсий работающих пенсионеров происходит только автоматически. Пересмотр размеров пенсий проводится с 1 августа каждого года. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности. Увеличение пенсии производится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем, и не учтенных при назначении страховой пенсии или предшествующем перерасчете. При этом учитывается сумма страховых взносов по состоянию на 1 января того года, в котором производится перерасчет.

Так, например, при проведении такого перерасчета с 1 августа 2017 года будут учтены страховые взносы, уплаченные работодателем по 31 декабря 2016 года. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в соответствующем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Для сведения: в 2016 году такое увеличение получили более 187 тысяч волгоградских пенсионеров (24% от общей численности пенсионеров региона). В среднем размер увеличения страховых пенсий составил 139 рублей.

Разбор ситуации. В данном конкретном случае страховые взносы, начисленные работодателем до даты назначения пенсии (2 квартал 2016 г.), будут учтены при перерасчете пенсии Валерии К. с доплатой с даты её назначения. Взносы, которые начислены страхователем после назначения пенсии, будут учтены при беззаявительном перерасчете с 1 августа 2017 года.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"

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