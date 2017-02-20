Тема защиты владельцев банковских карт при оплате товаров и услуг в Интернете актуальна как для жителей Волгоградской области, так и России в целом. ИА «Высота 102» регулярно публикует сводки правоохранителей и сообщения финансовых учреждений о мошенничестве в этой сфере. Журналист ИА «Высота 102» приобрела собственный опыт онлайн-оплаты, которым делится с читателями.

«Все началось несколько лет назад с покупки билетов на официальном сайте перевозчиков. Это оказалось так легко, удобно и быстро, что пошла дальше. Ежемесячно произвожу не менее 20 операций, приобретая услуги и товары: оплата ЖКХ, стационарных и мобильных телефонов семьи, покупка вещей. Постепенно выработала для себя правила, которые позволяют не опасаться мошенников. Повторюсь – это лишь мой опыт. Итак:





Первое правило. Я не пользуюсь при онлайн-оплате кредитными картами

Кредитка с хорошими условиями в семье есть. И долгое время мы оплачивали по Интернету товары именно ей. После случая, когда за рубежом с неё дважды сняли деньги за одну и ту же покупку, а возврат произвели через два(!) месяца, решили – «светить» кредитку нигде не будем – ни при онлайн-оплате, ни в магазинах. Деньги заёмные, рисковать ими некомфортно.





Второе правило. На дебетовой карте для онлайн-оплаты держу не более 20 тысяч рублей

Специально взяла дебетовую карту VISA, чтобы была возможность оплачивать ей практически всё. Посчитав возможные расходы, остановились, что лежать на ней будет не более 20 тысяч. За коммуналку и телефоны в месяц за две семьи выходит порядка 12 тысяч рублей. Оставшиеся – на возможные траты на вещи и транспортные билеты. Рассуждения просты: если мошенники доберутся до наших денег – ущерб не выбьет семью из привычной колеи. Как только деньги заканчиваются, «подбрасываю» следующую порцию с зарплатной карты супруга.





Кстати, о зарплатной карте.

Третье правило. Никогда не плачу онлайн с зарплатной карты, где находится основной капитал семьи

Так как зарплата – основной источник доходов семьи, стараемся распоряжаться ею экономно. Там и скапливаются наши средства, в том числе на форс-мажор. Такое решение не было случайным. С зарплатной карты моей подруги сняли все деньги в течение часа, как объяснили в банке – в Аргентине. Ей пришлось несколько месяцев доказывать и банку, и полиции, что там она не была, карту никому не давала, сговора с мошенниками не было. Единственный «прокол», который по её мнению, совершила – оплатила картой покупку в небольшом отделе магазина Волгограда. Возврата средств ждала более полугода.

Четвертое правило. Онлайн-операции произвожу только со своего компьютера

Как достаточно опытный пользователь, никогда не захожу в личный кабинет банка в публичных местах и с мобильных устройств. Во-первых, на моем компьютере есть защита. Во-вторых, я никогда не открываю подозрительные всплывающие окна. В- третьих – никто через плечо не заглянет на мою страничку и не увидит мои пароли. Кстати, о паролях.





Пятое правило. Никому не даю свой пароль для входа в личный кабинет

Руководствуясь немецкой поговоркой «Что знают двое, то знает свинья» - не даю пароль ни родственникам, ни друзьям, ни знакомым. Согласно статистике полиции, нередко деньги снимают именно близкие. И первый вопрос, который задают потерпевшим от финансовых махинаций – кто из родственников имел доступ к карте и знал пароль. Это не случайно. К примеру, обратившаяся в полицию Камышина с сообщением о снятии всех денег с карты 54-летняя женщина не ожидала, что снял их собственный сын. Полицейским показалось странным, что деньги с похищенной карты сняли без применения мошеннических схем, а код был внесен сразу и точно. Так как сама заявительница на мошенницу не походила, оперативный сотрудник полиции стал исследовать круг ее близких родственников. Так и вышли на сына, которому теперь грозит срок.

Шестое правило. Всегда пользуюсь поддержкой банка и держу телефон при себе

Не экономлю на поддержке банка – плачу за смс-оповещения о состоянии моей карты и возможных входах в личный кабинет. Напомню – деньги с карты моей подруги сняли в течение часа шестью равными долями. Поддержки банка в тот момент у нее не было, а напрасно – после первой смс-ки могла бы заблокировать карту. И ещё: я никому не отвечаю на запросы о личных данных. Отсюда и следующее правило.





Седьмое правило. Не делюсь ни с кем конфиденциальной информацией

Усвоила твердо – для проведения оплаты мой день рождения, домашний адрес, ИНН не нужен. Как только у меня требуют эти данные, «соскакиваю» с подозрительного сайта. Теперь о сайтах.





Восьмое правило. Избегаю подозрительных сайтов

Так как основную массу платежей совершаю через личный кабинет своего банка, в базе которого уже забиты реквизиты тысяч предприятий и организаций, рисков не вижу – платёж всегда уходит по назначению. К тому же, кроме смс-оповещений, могу распечатать все чеки с отметкой оплаты. Не вызывают вопросов и сайты официальных перевозчиков. А вот что касается покупки товаров, проверяю всё досконально. Всегда помню, что адрес безопасного ресурса начинается с https://. Смотрю, чтобы сайты одного и того же бренда не заканчивались буквами разных доменных зон. Например, вместо .com написано .net или .org. Изучаю статистику сайта, читаю отзывы и условия возврата денег за некачественный или недоставленный товар. При предложении доставить вещь лично, домашний адрес не сообщаю - даю адрес офиса супруга. И всегда помню – если тебе продают хорошую вещь за копейки - это развод. И наконец, моё последнее правило.





Девятое правило. Если исчезли деньги – надо бить в колокола!

Прекрасно понимаю - если мошенники захотят, то обязательно опустошат твой электронный кошелек. Например, в феврале нынешнего года в Волгограде 26-летняя сотрудница финансового учреждения пошла под суд за разглашение банковской тайны, в результате которого ущерб клиентам составил 4,3 млн рублей. С апреля по сентябрь 2016 года женщина передавала знакомому кодовые слова клиентов, это позволяло ему обратиться в телефонном режиме в центр обслуживания, в результате со счетов «Мобильного банка» похищались вклады. Потерпевшими признаны 11 человек, которые, как понимаете, не могли предотвратить это преступление, выявленное службой безопасности банка. Поэтому я готова в подобной ситуации обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности банка. Понимаю, что это непростая процедура, на которую потрачу нервы и время. Но практика и опыт моих друзей показал, что именно так и возможно решить проблемы».

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru



