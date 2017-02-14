



Компания «Синара-Девелопмент» объявила специальные условия, которые предоставляет при покупке квартир в жилых комплексах Волгограда в ипотеку. Покупатели, заключившие договор до 31 марта 2017 года, смогут сэкономить до 150 тысяч рублей – «Синара-Девелопмент» предлагает оформить скидку в размере 1000 рублей с каждого квадратного метра и таким образом получить частичную компенсацию процентов по ипотечному кредиту.

Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, например, при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. метров в районе «Новый Свет» скидка составит 55 000 рублей. В этом случае при оформленном кредите на 10 лет под 12% размер компенсации будет эквивалентен десяти платежам ежемесячных процентов по ипотеке в первый год.

Напомним, жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города.

ЖК «Акварель» – в центральной части Краснооктябрьского района. Введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. В однокомнатных квартирах-студиях дома предусмотрены прихожая с выделенным пространством под гардероб, ванная комната, санузел и кухня-гостиная. Обустройство пространства продумано по принципу «все необходимое, ничего лишнего», что позволяет экономить средства при покупке. Такие квартиры могут стать первым отдельным жильем для молодой семьи. Переехать в новую квартиру можно сразу после покупки.

«Новый Свет» – в Советском районе. Современный, сформировавшийся микрорайон, который предоставляет своим жителям более высокое качество жизни благодаря комплексному подходу к застройке. Проект предполагает возведение 13 многоэтажных домов, десять из них уже введены в эксплуатацию. Комфорт проживания в районе обеспечивают объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, детские и спортивные площадки, просторные парковки автотранспорта, детский сад на 135 мест.

«Букатин Луг» ─ это жилой район, расположенный в непосредственной близости от Волгограда, при этом отсутствие промышленных предприятий обеспечивает благоприятную экологическую обстановку. В шаговой доступности от жилого комплекса расположен живописный пляж Волги. В декабре завершено строительство новой дороги от района «Букатин Луг» до моста через реку, что обеспечивает еще большую транспортную доступность комплекса ─ время пути до центра Волгограда по новой автодороге составляет около 10 минут. Все квартиры оборудованы индивидуальными газовыми котлами, что позволяет жильцам бесперебойно получать тепло и горячую воду. Первый пусковой комплекс района уже введен в эксплуатацию.

По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, для каждого комплекса, возводимого компанией в Волгограде, есть специальные предложения.

«Скидки предусмотрены на ограниченный ряд квартир. Льготные условия действуют при приобретении готовых студий в ЖК «Акварель», однокомнатных квартир в ЖК «Букатин Луг», а также квартир любых планировок в строящейся высотке района «Новый Свет», — уточнил А. Смирнов.



