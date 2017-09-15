Эдита Новикова: Уходящий год стал годом серьезных проб наших сил

Волгоградское «Агентство Больших Возможностей», более 13 лет оказывающее услуги по проведению мероприятий различного уровня в регионе, подводит итоги года уходящего. О самых важных его событиях, особенностях работы в непростых экономических условиях и перспективах развития – в интервью ИА «Высота 102» с руководителем агентства Эдитой Новиковой.





- Эдита, в вашей «копилке» очень много интересных дел. Команду АБВ много лет можно встретить на городских праздниках, конкурсах профмастерства, открытиях заводов… Что в уходящем году можно особенно отметить?

- Я бы назвала 2016-ый годом серьезных проб наших сил. Несмотря на то, что год нелегкий, для агентства он стал знаковым. За время своей работы мы провели более 35 тысяч мероприятий различного масштаба в разных уголках нашей страны. И в мае нынешнего года нас привлекли к открытию объекта на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, где гостем был глава правительства РФ Д.А.Медведев. А уже 31 октября 2016 года состоялся старт промышленной эксплуатации месторождения им. В. Филановского на шельфе Каспийского моря. Дистанционный запуск произвел президент РФ В. В. Путин.













Это очередное крупное событие, организованное «Агентством Больших Возможностей» за пределами домашнего региона. Здесь понадобился опыт организаторов в области создания видеоконференций, ведь запуск месторождения в эксплуатацию президент провел по телемосту с сотрудниками компании «ЛУКОЙЛ», которые находились на самой платформе в 220 км к югу от Астрахани. Пришлось плотно поработать с московским протоколом. Стойко выдержали все сложности и, конечно, получили бесценный опыт.





- Какова география вашей деятельности?

- С 2011 года, помимо родной Волгоградской области, мы работаем в Казани, Астрахани, Москве. Уже в январе будущего года проводим крупное мероприятие в Санкт-Петербурге. Все это благодаря широкой географии бизнеса наших клиентов, с некоторыми мы более 15 лет. Приходилось работать даже за пределами России.





- И все же основная деятельность агентства кипит именно в Волгограде. Каковы особенности этих партнерских отношений?

- Да, работа в Волгограде кипит – мы проводим презентации, церемонии открытия новых производств, профессиональные конкурсы, семейные торжества, социальные проекты, концерты звёзд эстрады, выставки, тимбилдинги крупных компаний, спортивные мероприятия и предвыборные кампании… В общем, всё, что можно провести. Что же касается взаимоотношений, я бы назвала их дружескими. Поскольку друг познается и в радости, и в беде. Мы понимаем, что не всегда бюджет клиента позволяет реализовать все задуманное. И не ставим задачу– урвать. Идем навстречу, и это становится хорошей монетой в копилке отношений. С земляками у нас хороший диалог, мы доверяем друг другу, и все хорошие идеи, как правило, рождаются в творческом поиске. Можно сказать и о другой специфике волгоградцев – гибкости. Нет категоричности: «надо сделать именно так, и только так». Исходя из поставленных целей мероприятий – сплотить коллектив, а не просто накормить и напоить, всё получается.

- Наверняка, особенно последние два года, заказчики, в том числе муниципалитеты, «ужимаются» в средствах на проведение праздников. Как это отражается на деятельности агентства?

- Думаю,сейчас наступило правильное время. Все поняли, что надо работать. А в этой экономической ситуации вообще расслабляться нельзя. Надо работать с любым бюджетом и любым клиентом, понимая, что в кризисное время в основном будут экономить на мероприятиях и пиаре. Что касается проведения общегородских праздников, то они проводятся в основном с привлечением внебюджетных средств.И при их организации возникает немало сложностей. Попробовали провести опрос среди горожан – «какую «звезду» хотелось бы услышать на открытой площадке»? Мнений – масса, и каждого удовлетворить невозможно.













Прежде всего мы стараемся воспитывать у волгоградцев хороший вкус, понимая, что зрителями станут все – от мала до велика. Задача непростая – чтобы всем понравилось, и было эстетично. Думаю, мы с ней справляемся.





- Что является залогом успеха творческой деятельности агентства? И что бы вы пожелали волгоградцам в будущем году?

- Залог успеха – это отсутствие лени. На мой взгляд, все проблемы начинаются с лени. Как только опускаешь руки и ложишься на диван – начинается кризис. А если все хорошо и ровно - становится жирно и обыденно. Те, кто привык двигаться только вперед – продолжает это движение. Залогом нашего развития является и конкуренция. Конкуренция – это хорошо, мы всегда карабкаемся вверх.

Сегодня мы уже можем говорить о наших значительных конкурентных преимуществах. У нас есть собственная площадка – загородный клуб «Нефтяник» , свой ресторан и известный многим шоу-проект «Агентство Больших Возможностей».

Волгоградцам в преддверии Нового года прежде всего желаю здоровья. Желаю чистых и светлых помыслов. Всё в этой жизни надо делать с добром!



