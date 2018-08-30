Общество

Тысяча метров под землей: репортаж ИА "Высота 102" из недр Гремячинского рудника

Общество 24.09.2016 21:40
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24.09.2016 21:40


В шахту скипового ствола на глубину 1133 метра спустились журналисты ИА «Высота 102», чтобы увидеть своими глазами, как добывается калийная соль в Котельниковском районе. «Еврохим-ВолгаКалий» пробивает ствол до 1147 метров, чтобы поднимать миллионы тонн хлористого калия, а нам удалось поднять на поверхность видеокадры о работе первых полок рудника, чтобы показать их своим читателям и зрителям. Подробнее в сюжете. 


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