Общество 24.09.2016 21:40
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24.09.2016 21:40
В шахту скипового ствола на глубину 1133 метра спустились журналисты ИА «Высота 102», чтобы увидеть своими глазами, как добывается калийная соль в Котельниковском районе. «Еврохим-ВолгаКалий» пробивает ствол до 1147 метров, чтобы поднимать миллионы тонн хлористого калия, а нам удалось поднять на поверхность видеокадры о работе первых полок рудника, чтобы показать их своим читателям и зрителям. Подробнее в сюжете.
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