Ветераны бесплатно поедут на празднование 70-летия Победы





К семидесятилетию Великой Победы участники и инвалиды ВОВ в Волгограде имеют право на бесплатный полет самолетом Аэрофлота. Акция продлится с 3 по 12 мая 2015 г. Данная льгота распространяется и на одного из сопровождающих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Волгоградского аэропорта, в этот период ветераны также могут не оплачивать проезд на междугороднем транспорте на территории России, независимо от количества поездок, за исключением такси.

Волгоград ожидает приезд большого количества гостей и в предстоящий праздник в очередной раз представится возможность выразить благодарность тем, кто приблизил наступление мирных десятилетий.

«Добрым и в то же время символичным подарком ветеранам станут живые цветы, – отмечает флорист Ирина Тренева, – Порадовать ветерана можно яркими гвоздиками, чистыми хризантемами, душистыми розами любых оттенков и множеством других видов цветов. Особенно уместен такой подарок будет для женщин. Пожалуй, необычно будут смотреться импровизированные композиции, оформленные в виде цветочной корзинки с красочной открыткой. Очень удобно заказать цветы в интернет-магазине, предварительно ознакомившись с ассортиментом имеющихся в наличии сортов».

По словам специалиста, цветы – лучший способ выразить свои чувства уважаемому человеку. Поэтому, выбирая букет, следует учитывать возраст, пол, предпочтения и другие факторы, имеющие отношение к «адресату». Для того чтобы не ошибиться в этих нюансах, правильнее воспользоваться помощью консультанта. Дизайнер обязательно подскажет, что именно подарить, как следует оформить букет, чем его украсить и т. д. Составлением композиций занимаются профессиональные флористы, имеющие большой опыт в своей области.

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Посетить цветочный интернет-магазин можно с любого компьютера. Пользователю достаточно сделать лишь несколько кликов, чтобы оформить заказ. Стоимость цветов, представленных на ресурсе, ниже аналогов, реализуемых через обычные торговые точки. Постоянным клиентам, как правило, предоставляются скидки и бонусы, в соответствии с программой лояльности. Условия оплаты заказа также оптимальные: клиенты вправе расплатиться наличными, банковской картой или другим способом, предусмотренным компанией.