В Волгоградской области больше стали строить индивидуального жилья

Среди мер по увеличению темпов строительства жилья экономкласса – областная программа субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, участие в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», строительство жилья для детей сирот, реализация программы по расселению аварийного фонда. Так, в 2012-2013 годах область получила из федерального бюджета 906 млн. рублей, за счет которых свои жилищные условия улучшили 830 семей.
Одним из путей приобретения жилья являются ипотечные кредиты. При этом в рейтинге регионов России по доступности приобретения жилья по ипотеке, составленном РИА Рейтинг, Волгоградская область расположилась на 37 месте. Всего в рейтинге участвовали 80 регионов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Индикатором выступала максимальная площадь квартиры среднего класса, которую может взять в кредит семья из двух человек сроком на 20 лет при первоначальном взносе 20% и, как показывает кредитный калькулятор Сбербанка, под 12% годовых. Условная семья может направлять на погашение кредита не более 40% своих ежемесячных доходов.